Рейдери змінюють тактику. Прес-конференція

12-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: ”Рейдери змінюють тактику. Силові структури України стали на службу рейдерства”. Учасники: правозахисник, генеральний директор “Української юридичної компанії” Олег Мусієнко, голова правління МГО “Міжнародна Ліга захисту прав громадян України” Едуард Багіров, політв’язень Орест Васкул, голова Київської міської організації УНА-УНСО Ігор Мазур (Тополя) (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 270-05-68, 8-067-306-85-07.

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