Черновецький роздав своїм людям 50 га землі?

За час своєї роботи в Київській міській раді депутати Блоку Леоніда Черновецького отримали для себе та своїх партнерів понад 48,5 га столичної землі.

Володимир Бондаренко

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН представник громадського об’єднання «Голос громади Києва» Володимир БОНДАРЕНКО.

Згідно з даними об’єднання, які працювали з рішеннями Київради, трохи менше за Блок Черновецького отримав “Громадський актив Києва” – 45,7 га, з яких, як відомо, близько 30 га відведено під проект громадської організації “Стрітрейсінг”, почесним президентом якої є депутат Олександр ПАБАТ.

Крім того, за даними “Голосу громади Києва”, депутатській групі «Єдність», куди увійшли колишні члени фракції БЮТ, виділено близько 22 га, фракції Народного блоку Литвина – близько 17 га, 7 га – представникам Партії регіонів.

Опозиція, за інформацією В.БОНДАРЕНКА, також отримала земельні наділи, але вони значно менші, зокрема, представники фракції “Наша Україна” отримали з моменту роботи Київради нинішнього скликання 2,5 га столичної землі.

“Тільки за скромними підрахунками “Голосу громади Києва”, депутати промерської більшості та їх бізнесові і політичні партнери за чотири місяці діяльності розподілили поміж собою більше 142 га або 22% виділеної київської землі. Привласнення ще 24 га закінчиться 8 лютого”, - сказав він.

Загалом, за даними В.БОНДАРЕНКА, Київрада нинішнього скликання розподілила у столиці 398 земельних ділянок загальною площею 690 га. 183 з цих ділянок віддано під забудову, але не соціальну. Наприклад, з 77 земельних ділянок, наданих для будівництва житлових будинків, тільки одна ділянка, за його словами, передбачає будівництво соціального житла. 106 земельних ділянок віддано приватним фірмам для будівництва готелів, торгових та офісних центрів, кафе, магазинів тощо. Ще 58 ділянок віддано для реконструкції будівель і споруд для зміни їх функціонального призначення. Таким чином, підкреслив В.БОНДАРЕНКО, понад 60% київської землі віддано не для експлуатації споруд, як про це говорить міська влада, а для комерційного діяльності.

Крім того, В.БОНДАРЕНКО повідомив, що 8 лютого, на черговій сесії Київради, планується роздати поза аукціоном ще 92 ділянки загальною площею понад 233 га. Причому, зазначив представник об’єднання, 48 з них передбачено відвести комерційним фірмам під забудову, а власність є лише на 25 ділянках.

Підсумовуючи вище сказане, В.БОНДАРЕНКО заявив, що Київрада “непрозоро” розподіляє основне багатство київської громади – київську землю”; у міській владі “процвітає корупція”, “більшість, створена ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, тримається на сьогодні, в тому числі, й на розподілі київської землі”.