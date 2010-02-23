Шведський міністр закликає Європу створити базу для реформ в Україні

Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ переконаний, що Європейський Союз має суттєво сприяти Україні у проведенні реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це К.БІЛЬДТ заявив сьогодні на брифінгу в Європейському політичному центрі.

“Я думаю, ми маємо запропонувати Україні, в тому числі на базі Угоди про асоціацію, яка включатиме створення зони вільної торгівлі, справжню базу для реформ”, - сказав міністр закордонних справ Швеції.

За його словами, Україна, передусім, потребує реалізації економічних реформ.

Міністр також наголосив, що стабільність та майбутній розвиток України є дуже важливими для всієї Східної Європи.

Крім того, К.БІЛЬДТ зазначив, що на сьогодні Україна та ЄС мають гарні відносини, а ЄС задоволений чесними та вільними виборами, що відбулись в Україні на початку цього року.