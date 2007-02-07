Єхануров стверджує, що Тимошенко домовляється з Медведчуком

Народний депутат, член фракції «Наша Україна» Юрій ЄХАНУРОВ не виключає, що вже найближчим часом може відбутися об’єднання партії «Батьківщина» з Соціал-демократичною партією України (об’єднаною) в єдину політичну силу, яка буде працювати на лівому спектрі.

Про це він заявив сьогодні під час круглого столу «Яка партія нам потрібна?».

«На базі партії «Батьківщина» можна створити соціал-демократичну силу, для цього їм потрібно об’єднатися з СДПУ(о), що вони зараз і роблять. Робота ведеться», - сказав народний депутат.

Ю.ЄХАНУРОВ також наголосив, що через рік-два ця серйозна політична сила буде працювати на лівому спектрі. «І комуністів не буде, і соціалістів підметуть», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.