Пора боїться, що на Луценка адекватно не зреагують

Громадянська партія “Пора” підтримує ініціативу створення громадянського руху “Народна самооборона” і впевнена, що цей рух “буде набирати розмаху та сили”.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив Голова політради “Пори” Євген ЗОЛОТАРЬОВ.

Він зазначив, що відповідне рішення прийняте на виконання ухвали Громадянських зборів партії “Про самоврядні ініціативи”, за яким розвиток місцевого самоврядування визнається основою громадянського суспільства та вважається одним із пріоритетів діяльності партії.

Є.ЗОЛОТАРЬОВ переконаний, що такі ініціативи як “Народна самооборона” будуть набирати “розмаху і сили”. У той же час члени “Пори” сумніваються, що українські політики зможуть на них адекватно реагувати. “Політики не готові виходити на той рівень, на якому зараз знаходяться громадяни, не готові об’єднуватися навколо плану дій, не готові зрозуміти, що потрібно перезаснувати країну на основі цінностей громадянського патріотизму, на основі потреб суспільства, а не держави, чи вузькопартійних інтересів”, – вважає Є.ЗОЛОТАРЬОВ.

Як повідомлялося, створення громадянського руху “Народна самооборони” ініціював у грудні минулого року колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО. 23 січня цього року Ю.ЛУЦЕНКО розпочав тур областями України для створення на місцях ініціативних груп та організаційних комітетів громадянського руху «Народна самооборона».