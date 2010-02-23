У Ющенка порахували, яким буде дефіцит Пенсійного фонду

Дефіцит Пенсійного фонду України за підсумками 2010 року становитиме 18,17 млрд. грн.

Про це повідомляться на офіційному сайті Президента України.

Згідно з повідомленням, за оперативними даними Пенсійного фонду, в січні 2010 року одержано 7 млрд. 581,8 млн. грн. власних надходжень, що на 15,1% більше від планового показника (6 млрд. 587,3 млн. грн.). Це також на 22,7% більше від фактичних показників відповідного періоду 2008 року (6 млрд. 177,5 млн. грн.) і на 13,3% – 2009 року (6 млрд. 690,9 млн. грн.).

Таке значне зростання суми власних надходжень у Секретаріаті Президента пояснюють збільшенням Фонду оплати праці в результаті швидкого зростання мінімальної заробітної плати у період з жовтня 2009 по січень 2010 року порівняно з аналогічними періодами 2007-2009 рр.

Також, з посиланням на інформацію Міністерства праці і соціальної політики, повідомляється, що загальний обсяг витрат на пенсійні виплати в січні 2010 року становив 14 млрд. 651,0 млн. грн. З урахуванням інших необхідних операційних витрат Пенсійного фонду загальна сума його витрат у січні поточного року становила 14 млрд. 995,9 млн. грн.

Як повідомляє Секретаріат Президента, в січні ц.р. дефіцит ПФУ становив 3,4 млн. грн.

За даними Секретаріату, в 2010 році сума власних надходжень ПФУ має становити 111 млрд. 249 млн. грн., що на 11 млрд. 509,8 млн. грн. більше від фактично одержаних надходжень у 2009 році і на 158 млн. грн. більше від планових надходжень.

Крім того, наголошується, що у зв`язку зі змінами у пенсійному законодавстві розмір дотацій з державного бюджету на фінансування цих виплат у 2010 році збільшився на 4 млрд. 171,3 млн. (на 10,6%) порівняно з проектом бюджету ПФУ (на 15 вересня 2009 року) і на 7 млрд. 666 млн. грн. (21,4%) – порівняно з бюджетом ПФУ на 2009 рік.

«Водночас, загальна сума витрат на виплату пенсій у 2010 році, з урахуванням нових розмірів прожиткового мінімуму, за нашим прогнозом становитиме 190 млрд. 914,1 млн. грн, що на 15,2% більше ніж у 2009 році і на 24% – у 2008 році, – повідомляється на сайті Президента. – Таким чином, дефіцит ПФУ в 2010 році становитиме 18 млрд. 169,8 млн. грн.».