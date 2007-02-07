Янукович викликав трьох нашоукраїнців - голів обласних адміністрацій

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив з головами Запорізької, Житомирської і Сумської облдержадміністрацій актуальні питання розвитку цих регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ провів робочі зустрічі з головами обласних державних адміністрацій: Запорізької – Євгеном ЧЕРВОНЕНКОМ, Житомирської – Юрієм ПАВЛЕНКОМ та Сумської – Павлом КАЧУРОМ.

Під час зустрічі Є.ЧЕРВОНЕНКО доповів прем’єр-міністру про стан справ в Запорізькій області. Зокрема, він зазначив, що завдяки конструктивній співпраці облдержадміністрації та обласної ради забезпечено високу динаміку економічного зростання в реальному секторі. Приріст обсягів виробництва у промисловості Запорізької області за підсумками 2006 року становив 9,5%, що в 2,5 рази вище, ніж у позаминулому році.

Керівник Запорізької області запевнив прем’єр-міністра, що облдержадміністрація тримає на постійному контролі стан розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Є.ЧЕРВОНЕНКО також поінформував В.ЯНУКОВИЧА про найважливіші проблеми, які сьогодні існують у регіоні, серед яких будівництво мосту через Дніпро, водозабезпечення населених пунктів, високий рівень енерговитрат найпотужніших підприємств області.

Під час зустрічі з головою Житомирської облдержадміністрації йшлося про підготовку проекту Угоди між Кабінетом Міністрів, Житомирською обласною державною адміністрацією та обласною радою.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Угода має сприяти вирішенню основних проблем розвитку Житомирщини через узгоджену довгострокову політику як на центральному, так і на регіональному рівнях. Зокрема, цей документ має сприяти розвитку промисловості та інфраструктури в регіоні, залученню інвестицій. Планується, що Угода почне діяти з 2008 року. Прем’єр-міністр доручив створити спільну робочу групу з підготовки цього документу.

Голова Сумської облдержадміністрації П.КАЧУР доповів прем’єр-міністру про соціально-економічну ситуацію в регіоні, План дій на 2007 рік та Стратегію розвитку Сумщини на середньострокову перспективу.