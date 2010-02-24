Завтра Європарламент розгляне 6 проектів резолюції щодо України

Депутати Європейського парламенту планують привітати Україну з проведенням демократичних виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, 25 лютого Європарламент має намір визначитися з резолюцією щодо ситуації в Україні після президентських виборів. Обговорення цього питання в сесійній залі Європарламенту відбулося 10 лютого у Страсбурзі.

Згідно з даними офіційного сайту Європарламенту, за підсумками обговорення на розгляд депутатів представлено 6 проектів резолюції. В усіх проектах передбачається привітати факт проведення в Україні демократичних, чесних і вільних виборів. Лише в двох проектах резолюцій – проекті депутатів від групи соціалістів та демократів на чолі з Адріаном СЕВЕРІНОМ та проекті депутатів від групи “зелених” на чолі з Ребеккою ХАРМС - звертається увага на певні недоліки виборчого процесу, що мали місце під час голосування. У цих же двох проектах резолюцій міститься заклик до країн-сусідів України поважати вибір українського народу.

Крім того, у проектах резолюцій пропонується посилити співпрацю ЄС з Україною, включаючи надання їй перспективи членства у спільноті, містяться заклики до України про необхідність здійснення економічних реформ та реформ в енергетичному секторі, а також заклики до Єврокомісії та Європейської Ради про надання Україні “Дорожньої карти” щодо скасування в майбутньому візового режиму.

Голосування має відбутися у сесійній залі Європарламенту в Брюсселі 25 лютого.