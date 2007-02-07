Закон про імперативний мандат згуртує лави вітренківців

У Луганській облраді вважають, що набуття чинності законом про імперативний мандат не вплине на політичний склад ради.

Про це кореспонденту УНІАН заявили в оргвідділі Луганської обласної ради.

Як розповіли в оргвідділі, із 120 обласних депутатів - 100 регіоналів, 7 – комуністів, 5 – бютівців та 8 членів ПСПУ. Жоден з них своїх фракцій не залишав. Аналогічна картина і в Луганській міськраді: з 76 депутатів, 61 – регіонал, 4 – комуністи, 4 – бютівці і 7 – вітренківців.

За словами депутата Луганської міськради, члена КПУ Наталії МАКСИМЕЦЬ, найбільш нестійкою у міській раді є фракція ПСПУ і підписання Президентом закону про імперативний мандат сприятиме її стабільності. За її оцінкою, в цілому по області перебіжчиків серед депутатів-комуністів немає і такої проблеми для них не існує.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного осередку БЮТ, 6 партійців були виключені з лав, але ще у вересні, і ці виключення були пов’язані не з переходами, а з недотриманням партійної дисципліни.