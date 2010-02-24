Тимошенко відчуває, що настає момент істини

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що демократичні сили у парламенті продемонструють відданість національно-патріотичній ідеї й не дозволять Партії регіонів монополізувати владу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Саме зараз буде певний момент істини: для кого Україна і справжня, чесна, фундаментальна стратегія розвитку країни є цінною - збереження і зміцнення незалежності, збереження і зміцнення всього національного, зміцнення нашої само ідентичності. Буде якраз дуже добрим випробуванням, для кого це має значення, а для кого це значення не має», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду нагадала, що до цього часу в парламенті створена, діє та юридично зареєстрована демократична коаліція у складі фракцій БЮТ, “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина, яка призначила на посаду голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

«Я переконана, що такі лідери партій як КИРИЛЕНКО, КОСТЕНКО, КАРМАЗІН, ЛИТВИН, ЛУЦЕНКО, КАТЕРИНЧУК, СТРЕТОВИЧ, а в тому числі і пан ЮЩЕНКО, будуть твердо стояти на позиціях захисту України і всього українського. Я переконана в тому, що ці лідери ні за яких обставин не зрадять своїй ідеології, своїм переконанням і не підуть у коаліцію з Партією регіонів», - сказала вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО вкотре заявила, що її політична сила у парламенті за жодних обставин не братиме участі «в антиукраїнській коаліції» з Партією регіонів. «Віддати монопольну владу, абсолютну диктатуру антиукраїнським силам на чолі з ЯНУКОВИЧЕМ – це і було б, по-суті, кинути Україну в самий складний час випробувань», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.