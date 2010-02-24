У Януковича хочуть перекроїти плани депутатів

Фракція Партії регіонів пропонує з 9 по 12 березня проводити пленарні засідання Верховної Ради.

Про це йдеться у проекті постанови парламенту від 23 лютого “Про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання”, який вніс на розгляд ВР народний депутат від Партії регіонів Микола КОМАР.

У пояснювальній записці до постанови така ініціатива обґрунтовується необхідністю термінового розгляду парламентом невідкладних питань.

Проектом постанови передбачається, що ВР тиждень з 9 по 12 березня працюватиме за таким планом: 9 березня - засідання Погоджувальної ради, пленарні засідання; 10 березня – пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях і фракціях; 11 березня – пленарні засідання; 12 березня – година запитань до уряду, пленарне засідання. А тиждень з 15 по 19 березня пропонується присвятити роботі в комітетах, комісіях і фракціях.

Текст проекту постанови оприлюднений на офіційному сайті ВР.