Янукович у Верховній Раді репетирує свою інавгурацію

У Верховній Раді відбувається репетиція інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, у кулуарах парламенту на другому поверсі присутні військовослужбовці роти почесної варти Збройних сил України, а також ряд представників пiдроздiлу з питань протоколу.

Як повідомили джерела у фракції Партії регіонів, В.ЯНУКОВИЧ бере участь у репетиції.

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