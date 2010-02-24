Янукович у Верховній Раді репетирує свою інавгурацію

11:15, 24 лютого 2010
Політика
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Присутні почесна варта і протокол

 У Верховній Раді відбувається репетиція інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, у кулуарах парламенту на другому поверсі присутні військовослужбовці роти почесної варти Збройних сил України, а також ряд представників пiдроздiлу з питань протоколу.

Як повідомили джерела у фракції Партії регіонів, В.ЯНУКОВИЧ бере участь у репетиції.

 

 

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