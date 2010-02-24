Литвин отримав від фракції ПР проект коаліційної угоди

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє про отримання від представників фракції Партії регіонів проекту коаліційної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, у проекті коаліційної угоди, з якою він ще не встиг ознайомитися детально, містяться загальні підходи до формування і діяльності об’єднання фракцій.

В.ЛИТВИН повідомив, що «це універсальний документ», і в ньому не вказано, які фракції увійдуть до складу коаліції. Виходить, що «хто хоче, той буде створювати її», зауважив він.

Голова ВР повідомив, що в цьому проекті не міситися жодних кадрових пропозицій та не вказано розподіл посад.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого голова ВР Володимир ЛИТВИН попросив Раду коаліції впродовж 10 днів надати всі документи, які підтверджують існування коаліції в парламенті, зокрема 226 підписів народних депутатів.

За словами В.ЛИТВИНА, це необхідно зробити у зв`язку з набуттям чинності Регламенту ВР як закону.

Як сказав спікер, якщо відповідних документів не буде, то мова піде про формування нової коаліції.

20 лютого тижневик «Дзеркало тижня» з посиланням на власне джерело писав, що складено чорновий варіант коаліційної угоди між Партією регіонів і блоком партій «Наша Україна - Народна самооборона».

За даними джерела видання, станом на вечір п`ятниці, 19 лютого, чорновий варіант був переданий голові Верховної Ради В.ЛИТВИНУ і членам фракції НУ-НС.

Переговори з членами фракції НУ-НС вестиме депутат від Партії регіонів, віце-спікер Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ, повідомило джерело видання.

21 лютого новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що вже наприкінці наступного тижня буде створена нова парламентська коаліція «Стабільність і реформи».