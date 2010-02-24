У Луценка вважають, що регіонали повторюють помилки Ющенка

Народний депутат від «Народної самооборони» Юрій ГРИМЧАК сумнівається, що у Верховній Раді вистачить голосів за відставку уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

«Наступного тижня парламент, скоріше за все, не зможе проголосувати за відставку ТИМОШЕНКО, і вона, якщо вважатиме за потрібне, може залишитися на посаді прем’єра до літа», - сказав Ю.ГРИМЧАК, нагадавши, що «за законом не можна пред’являти вотум недовіри Кабміну частіше, ніж один раз на сесію».

«Не вистачить голосів у «регіоналів», - пояснив, зокрема, свій прогноз член фракції НУ-НС.

Він додав, що «регіонали» повторюють помилки, котрі свого часу робив Віктор ЮЩЕНКО разом із іншими представниками «помаранчевого» табору, коли поспіхом робилися нічим не підтверджені заяви».

«Тому що коаліцію ПР «створювала» вже разів п’ять за останні два тижні. І зараз вони так саме кажуть, що є голоси за відставку уряду, але чомусь не пред’являють їх. Щось мудрують, рахують на пальцях. Немає у них голосів ані на коаліцію, ані на відставку уряду», - зауважив Ю.ГРИМЧАК.

«А зараз ПР намагається зберегти обличчя при поганій грі і здійснити психологічну атаку. Бо вони помилково вважають, що так їм легше навербувати нових прибічників у парламенті», - резюмував народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, у Партії регіонів заявляли, що розгляд проекту постанови про висловлення недовіри уряду планується внести до порядку денного одного з чергових засідань парламенту.