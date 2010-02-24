Литвин пояснив, чому вже кілька днів не відповідає на телефонні дзвінки

На інавгурацію Януковича запрошені всі колишні президенти, голови ВР та керівники уряду, в тому числі нинішній - Литвин

Київ. 24 лютого. УНІАН. На церемонію інавгурації новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА запрошені всі колишні президенти, голови Верховної Ради та керівники урядів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам спікер парламенту Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що на церемонію інавгурації В.ЯНУКОВИЧА також запросили нинішнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО та членів уряду.

Водночас В.ЛИТВИН не зміг відповісти на запитання, чи підтвердила Ю.ТИМОШЕНКО свою участь в інавгурації. За його словами, такими питаннями парламент не займається.

В.ЛИТВИН також повідомив, що на церемонію запрошені представники дипломатичного корпусу, керівники церков, голови обласних рад.

Він додав, що оскільки кількість місць в сесійній залі парламенту та в ложах обмежена, «ми вимушені були потіснити журналістів». (Журналісти завтра не зможуть потрапити в ложу преси, а будуть спостерігати за інавгурацією на моніторах, виставлених в коридорі третього поверху – УНІАН)».

«Я розумію, що з журналістами псувати стосунки все одно що з тещею, але все ж таки можливості обмежені», - пожартував В.ЛИТВИН.

Він повідомив, що в останні дні не відповідає на телефонні дзвінки, оскільки виявилося «багато бажаючих підтримати і постояти поруч з новообраним Президентом України».

Спікер додав, що через приймальню таких людей відсилають до служб новообраного Президента України. Він також пожартував, що ті, хто дзвонять, «не стільки хочуть запрошення у ВР, скільки на прийом в Український дім».