Соціалісти хочуть вивезти екс-майора Мельниченка з України

Заступник голови Тимчасово слідчої комісії Верховної Ради у справі Георгія Гонгадзе Василь СІЛЬЧЕНКО прийняв рішення вжити невідкладних заходів безпеки щодо важливого свідка у справі Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, а саме - сприяти його терміновому виїзду за межі України.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Соціалістичної партії України.

В.СІЛЬЧЕНКО заявив, що це рішення він приймав, виходячи з матеріалів, які він отримав і які підтверджують реальну загрозу для М.МЕЛЬНИЧЕНКА. Ці матеріали вже знаходяться в Генеральній прокуратурі України.

На переконання депутата, є всі підстави вважати, що небезпека, яка постійна існувала для життя та здоров`я головного свідка по справі Г.Гонгадзе, набула конкретних ознак.

"Справа Гонгадзе не буде розслідуватись до тих пір, доки не будуть вжиті конкретні заходи безпеки стосовно головних свідків по справі та людей, до неї причетних, у тому числі слідчих", - переконаний народний депутат. "Також необхідно розслідувати і встановити, хто безпосередньо є джерелом небезпеки для МЕЛЬНИЧЕНКА", - вважає В.СІЛЬЧЕНКО.

Він також звернув увагу, що під час його відрядження по справі Тимчасової слідчої комісії (разом із народними депутатами Миколою ЗАМКОВЕНКОМ та Юрієм МІРОШНИЧЕНКОМ) до США державні структури США підтвердили, що мають інформацію щодо загрози життю М.МЕЛЬНИЧЕНКА, і що небезпека виходить безпосередньо з України.

Правоохоронні органи США, під захистом яких перебуває М.МЕЛЬНИЧЕНКО, чотири рази попереджали його про таку загрозу.

"Складається враження, що усі спроби з`ясувати, хто саме готував замах на МЕЛЬНИЧЕНКА, або не розслідуються компетентними органами в Україні, або вміло блокуються", - заявляє народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, у січні ц.р. колишній майор держохорони М.МЕЛЬНИЧЕНКО знову приїхав до України.