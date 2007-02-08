Сьогодні розпочинається візит Ющенка до Німеччини

Сьогодні починається робочий візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Німеччини. Візит триватиме з 8 по 10 лютого.

Як повідомив учора на брифінгу глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, в рамках цього візиту завтра, 8 лютого, у Берліні В.ЮЩЕНКО планує зустрітись з Канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ, після чого запланована спільна прес-конференція.

Також Президент має намір провести зустріч з Генеральним секретарем НАТО Яапом де ХоопСХЕФФЕРОМ.

У суботу, 10 лютого, Президент візьме участь у Мюнхенській конференції з питань політики і безпеки. Планується, що В.ЮЩЕНКО виступить на цьому заході.

Президент також зустрінеться в ході свого перебування в Мюнхені з Президентом Баварії Едмундом ШТОЙБЕРОМ.

Крім того, В.ЮЩЕНКО планує відвідати меморіальний комплекс «Концентраційний табір «Флоссенбург», в’язнем якого був батько Президента України Андрій Ющенко.

Як повідомляє прес-служба глави держави, головні теми, що обговорюватимуться під час зустрічі, – переговорний процес щодо нової угоди «Україна – Європейський Союз», а також двостороння співпраця з Німеччиною з урахуванням її головування в ЄС і G-8