Литвин пропонує після інавгурації скликати РНБО

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН знову закликає політиків провести загальнонаціональний круглий стіл для налагодження діалогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

В.ЛИТВИН нагадав про своє звернення, оприлюднене в березні 2009 року, щодо необхідності проведення такого круглого столу.

«Ми приречені на діалог і прийняття рішень у процесі діалогу», - сказав він.

Спікер вважає, що після інавгурації Президентові України, «можливо, було б доцільно провести засідання Ради національної безпеки і оборони», а також зустрічі з політиками, щоб намітити шляхи вирішення проблем у державі.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня 2009 року В.ЛИТВИН у своїй заяві закликав Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, лідерів фракцій та усіх політиків провести загальнонаціональний круглий стіл щодо облаштування України.

В.ЛИТВИН заявив, що потрібно невідкладно вирішувати три основоположні питання: змінити виборче законодавство, щоб кожний депутат персонально обирався людьми; упорядкувати повноваження Президента й прем`єр-міністра; надати владі на місцях більшого рівня свободи, насамперед економічної.