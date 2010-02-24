Литвин пропонує після інавгурації скликати РНБО
Спікер хоче за круглий стіл
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН знову закликає політиків провести загальнонаціональний круглий стіл для налагодження діалогу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.
В.ЛИТВИН нагадав про своє звернення, оприлюднене в березні 2009 року, щодо необхідності проведення такого круглого столу.
«Ми приречені на діалог і прийняття рішень у процесі діалогу», - сказав він.
Спікер вважає, що після інавгурації Президентові України, «можливо, було б доцільно провести засідання Ради національної безпеки і оборони», а також зустрічі з політиками, щоб намітити шляхи вирішення проблем у державі.
Як повідомляв УНІАН, 10 березня 2009 року В.ЛИТВИН у своїй заяві закликав Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, лідерів фракцій та усіх політиків провести загальнонаціональний круглий стіл щодо облаштування України.
В.ЛИТВИН заявив, що потрібно невідкладно вирішувати три основоположні питання: змінити виборче законодавство, щоб кожний депутат персонально обирався людьми; упорядкувати повноваження Президента й прем`єр-міністра; надати владі на місцях більшого рівня свободи, насамперед економічної.