Тимошенко назвала заяву Єханурова «бурятськими казками»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО назвала «бурятськими казками» заяву депутата з фракції «Нашої України» Юрія ЄХАНУРОВА про ведення роботи з об’єднання БЮТ з Соціал-демократичною партією України (об’єднаною).

Це вона сказала в ефірі програми «Час» на “5-му каналі”.

«Це бурятські казки. Хао-бао знаєте? Набір слів у прямому ефірі. Можу певно вам сказати, що наша політична сила взагалі самодостатня» - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, напередодні Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що на базі блока і партії «Батьківщина» можна створити ідеальну соціал-демократичну силу. “На базі партії «Батьківщина» можна створити соціал-демократичну силу, для цього їм потрібно об’єднатися з СДПУ(о), що вони зараз і роблять. Робота ведеться”, - сказав народний депутат.