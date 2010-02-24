У Тимошенко сподіваються, що завтра будуть якісь «несподівані речі»?

Міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО заявляє, що всі міністри отримали запрошення на інавгурацію новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, але кожен з них самостійно визначатиметься з участю в цій церемонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам в Кабміні.

«Всі представники уряду одержали запрошення, і кожен визначиться так, як він вважає за необхідне», - сказав П.КРУПКО.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи планує він бути присутнім на урочистій церемонії приведення до присяги новообраного Президента, П.КРУПКО зазначив: «Доживемо до завтра. В людському житті дуже багато несподіваних речей, воно тим і цікаво, що ми не знаємо, що буде завтра».

У свою чергу, міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА категорично відповіла на це запитання. «Я не піду», - підкреслила вона.

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ та міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН уникли прямої відповіді на запитання.

«Я ще не готовий вам доповідати від імені уряду», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

«Завтра це буде завтра, а сьогодні – середа», - зазначив міністр економіки.

У свою чергу, міністр юстиції Микола ОНІЩУК повідомив, що має намір взяти участь в урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому вступу на посаду новообраного Президента В.ЯНУКОВИЧА.