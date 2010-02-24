У Тимошенко сподіваються, що завтра будуть якісь «несподівані речі»?
Хто піде на інавгурацію
Міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО заявляє, що всі міністри отримали запрошення на інавгурацію новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, але кожен з них самостійно визначатиметься з участю в цій церемонії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам в Кабміні.
«Всі представники уряду одержали запрошення, і кожен визначиться так, як він вважає за необхідне», - сказав П.КРУПКО.
Водночас, відповідаючи на запитання, чи планує він бути присутнім на урочистій церемонії приведення до присяги новообраного Президента, П.КРУПКО зазначив: «Доживемо до завтра. В людському житті дуже багато несподіваних речей, воно тим і цікаво, що ми не знаємо, що буде завтра».
У свою чергу, міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА категорично відповіла на це запитання. «Я не піду», - підкреслила вона.
Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ та міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН уникли прямої відповіді на запитання.
«Я ще не готовий вам доповідати від імені уряду», - сказав О.ТУРЧИНОВ.
«Завтра це буде завтра, а сьогодні – середа», - зазначив міністр економіки.
У свою чергу, міністр юстиції Микола ОНІЩУК повідомив, що має намір взяти участь в урочистому засіданні Верховної Ради, присвяченому вступу на посаду новообраного Президента В.ЯНУКОВИЧА.