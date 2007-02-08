Нардеп-регіонал: Тимошенко наснилася домовленість з коаліцією

Фракція Блоку Юлії Тимошенко наполягатиме на включенні до порядку денного сьогоднішнього засідання питання про обрання віце-спікера парламенту.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН повідомив член фракції БЮТ Олександр КОВТУНЕНКО.

Він нагадав, що фракція БЮТ має намір висувати на цю посаду народного депутата Миколу ТОМЕНКА.

Відповідаючи на запитання, чи є домовленість з антикризовою коаліцією щодо підтримки кандидатури М.ТОМЕНКА, О.КОВТУНЕНКО наголосив, що «у коаліції є розуміння, що необхідно, аби опозиція мала свій вплив у ВР».

Водночас, член фракції Партії регіонів Віктор ТИХОНОВ зазначив, що на даний момент між опозицією і коаліцією нема жодної домовленості щодо обрання віце-спікера від БЮТ. «Це їм наснилося», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН сьогодні народні депутати України відмовилися включити до порядку денного питання про обрання заступника голови Верховної Ради.

“За” дане рішення проголосувало лише 102 (при необхідних 226 голосах – УНІАН) із 406 зареєстрованих у залі.

Голова ВР Олександр МОРОЗ зазначив, що лідерам фракцій необхідно зібратися і домовитися з приводу даного питання.