Тимошенко звільнила заступника міністра за перевищення повноважень

Уряд звільнив Івана МАКАРЕНКА з посади заступника міністра охорони навколишнього природного середовища.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО.

«Це було подання міністра (Георгія ФІЛІПЧУКА - УНІАН). Як повідомив міністр, І.МАКАРЕНКО перевищив свої службові повноваження, підписавши ліцензію на одне зі значних родовищ нафти і газу «Сахалінське», тоді як ліцензії могли підписувати або міністр, або перший заступник», - сказав П.КРУПКО, пояснюючи рішення уряду.

Довідка УНІАН. Сахалінське родовище (Краснокутський район Харківської області) є одним з найперспективніших родовищ України і впродовж останніх років неодноразово ставало об`єктом незаконних дій з боку як посадовців державних органів, так і представників приватних компаній, які намагалися одержати спецдозвіл на користування надрами цього родовища в обхід конкурентних процедур, встановлених законодавством.