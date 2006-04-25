Кучма дасть притулок безробітним політикам?

Екс-президент Леонід Кучма може організувати громадський форум для політиків, що не потрапили в парламент.

Про це він сказав в інтерв`ю тижневику "Профіль".

"Є така ініціатива створити громадський форум. Непартійний. Багато політиків залишилися за бортом парламенту, але при цьому вони не можуть не займатися політикою", - сказав Кучма.

"Я розумію, що цей форум не має бути очолюваним окремим лідером. Він буде відкритий для дискусій політиків, експертів як наших, так і закордонних... Але це поки тільки ідея", - додав він.

На питання, чи не шкодує він, що не пішов у парламент і чи не намагався він повернутися в активну політику, Кучма відповів:

"Ні. Є вже розуміння того, що ти своє віддав. Мавр зробив свою справу, він має видалитися. Активною політикою я не маю займатися. Хоча зовсім відійти від активної політики мені просто не дадуть", - відзначив він.

Украинская правда