Регіонали вже запропонували коаліцію усім фракціям, окрім БЮТ

Фракція Партії регіонів запропонувала фракціям «Наша України - Народна самооборона», Комуністичної партії і Блоку Литвина ознайомитися з проектом нової коаліційної угоди.

Про це повідомляє прес-служба Партії регіонів з посиланням на заступника голови фракції Олександра ЄФРЕМОВА.

За словами О.ЄФРЕМОВА, відповідний проект було підготовлено фракцією Партії регіонів і направлено на ознайомлення всім фракціям за винятком фракції Блоку Юлії ТИМОШЕНКО. «В рамках нашої політичної сили було розроблено проект коаліційної угоди на базі програми Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, і ми пропонуємо нашим колегам розглянути цю коаліційну угоду і внести свої правки, зауваження, якщо вони вважають це за потрібне», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що цей проект вже було надано першим заступником голови Верховної Ради Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ спікерові парламенту Володимиру ЛИТВИНУ. При цьому депутат додав, що «В.ЛИТВИНУ проект коаліційної угоди надійшов не як документ, який подано до парламенту, а як документ, який подано керівникові фракції Блоку Литвина в процесі консультацій для того, щоб він розглянув цей проект».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, В.ЛИТВИН заявив про отримання від представників фракції Партії регіонів проекту коаліційної угоди.

За його словами, в проекті коаліційної угоди, з якою він ще не встиг ознайомитися детально, містяться загальні підходи до формування і діяльності об`єднання фракцій.

В.ЛИТВИН повідомив, що «це універсальний документ», і в ньому не вказано, які фракції увійдуть до складу коаліції. Виходить, що «хто хоче, той створюватиме її», - зазначив він.

Голова ВР повідомив, що в цьому проекті немає жодних кадрових пропозицій і не зазначено розподілу посад.