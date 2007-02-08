Віце-спікером Томенко може стати сьогодні

Народні депутати України підтримали пропозицію фракції Блоку Юлії Тимошенко і включили до порядку денного на сьогодні питання про обрання заступника голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” це рішення проголосувало 342 із 444 народних депутатів, зареєстрованих залі.

У даний час кандидат на цю посаду, депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО виступає з трибуни парламенту і відповідає на питання народних депутатів України.