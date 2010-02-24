Довгий просить не шукати політичний підтекст

Заступника Київського міського голови – секретар Київської міської ради Олесь ДОВГИЙ просить не шукати політичного підтексту в перенесенні пленарного засідання Київради на 26 лютого.

Про це йдеться в коментарі О.ДОВГОГО, переданому УНІАН прес-службою Київської міської держадміністрації.

«Я прошу не шукати політичного чи якогось іншого підтексту в перенесенні пленарного засідання Київради, окрім того пояснення, яке міститься в розпорядженні Київського міського голови”, - зазначив О.ДОВГИЙ.

За його поясненням, на інавгурацію новообраного Президента України прибудуть перші особи іноземних держав, тому в цей день Київська міська влада повинна зробити все належне, щоб забезпечити високим гостям прийом на найвищому рівні і продемонструвати, що Київ - столиця демократичної європейської країни.

Як повідомлялося, за даними КМДА, керівники фракцій Київради звернулися до міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з пропозицією перенести сесію Київради, заплановану на 25 лютого.

Таку пропозицію керівники фракцій мотивували тим, що на 25 лютого призначено урочисте пленарне засідання Верховної Ради, присвячене інавгурації та складанню присяги новообраного Президента України, в якому разом з першими особами іноземних держав беруть участь і перші особи столичної влади та представники депутатського корпусу Київради.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ врахував це звернення і видав розпорядження про скликання першого пленарного засідання V сесії Київської міської ради VI скликання 26 лютого 2010 року о 10.00.