Ющенко звільнив заступників глави СП

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив низку заступників глави Секретаріату Президента.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зокрема, своїм указом В.ЮЩЕНКО звільнив Юрія ЄХАНУРОВА з посади першого заступника глави Секретаріату Президента.

Також В.ЮЩЕНКО прийняв відставку першого заступника глави Секретаріату Президента - Представника Президента у Кабінеті міністрів Олександра ШЛАПАКА, заступника глави Секретаріату Президента - Представника Президента у Верховній Раді Ігоря ПОПОВА, заступника глави Секретаріату Президента Валентини РУДЕНКО.

Звільнено з посади заступника глави Секретаріату Президента й Івана ПЕРЕХОДУ - у зв`язку з виходом на пенсію.

Крім того, В.ЮЩЕНКО прийняв відставку першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира ОГРИЗКА, а також директора Національного інституту стратегічних досліджень Юрія РУБАНА.

Звільнено також з посади керівника Державного управління справами Ігоря ТАРАСЮКА - згідно з поданою ним заявою.

Богдана СОКОЛОВСЬКОГО звільнено з посади Представника Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки у зв`язку з переходом на іншу роботу.