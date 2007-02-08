Порошенка замовили російські конкуренти?

У Росії “заборонили” Петра Порошенка. Народний депутат може тільки здогадуватися, що стало причиною його видворення: бізнес або політична помста.

Востаннє Порошенко був в Росії у середині грудня минулого року. Тоді він безперешкодно дістався до Нижегородської області, де разом з іншими членами української делегації брав участь в закладці першого каменя автозаводу. У цей проект концерн “Богдан”, контрольований депутатом Порошенком, спільно з компанією “Укравто” мав намір вкласти більше 700 млн. доларів.

Підступи конкурентів — одна з найбільш вірогідних причин “удару” по Порошенкові. Будівництво заводу повинне початися з лютого цього року. Зацікавлених в невдачах нового дітища на великих просторах Росії шукати складно. В зв`язку з цим розглядається лише дві події. В кінці січня повідомлялося, що в 2007 році “Крайслер” в Нижньому Новгороді запустить своє виробництво на 65 тис. автомобілів. Також ряд російських ЗМІ вказували на заплановане будівництво під Санкт-Петербургом японських заводів “Тойота” і “Ніссан” продуктивністю по 50 тис. машин в рік кожен. Вказувалося також, що декількома місяцями раніше “Тойота” планувала будувати потужності на місці українських автовиробників під Нижнім Новгородом. А у понеділок з`явилася ще одна інформація, що компанія Volvo може розмістити свій завод з виробництва вантажних автомобілів під Великим Новгородом. Проектна потужність підприємства становить 30 тис. автомобілів, приблизно як у українських інвесторів.

Проте на автовиробництві російські інтереси Порошенка не зупиняються. Тому є і “шоколадний” чинник. Як відомо, підконтрольний Порошенку концерн Roshen володіє контрольним пакетом акцій Липецької шоколадної фабрики “Ліконф” — дуже могутнього виробника на кондитерському ринку РФ. За словами джерела, близького до СБУ, це не єдиний “солодкий актив” в Росії, до якого депутат має відношення. Нібито, окрім Липецька, Порошенко має бізнес-інтереси ще і в Брянську, Москві і Санкт-Петербурзі.

Укррудпром