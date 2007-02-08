Папієв накапав Януковичу на п`ятьох губернаторів

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір попередити губернаторів 5 областей, що мають значну заборгованість із соціальних виплат.

Про це прем’єр повідомив журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на питання журналістів, чи будуть звільнені керівники 5 областей, скарги щодо яких висловив міністр праці та соціальної політики Михайло ПАПІЄВ, В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що необхідно піднімати рівень відповідальності чиновників.

При цьому він додав, що це не означає, що керівники цих областей будуть звільнені. Але, за словами прем’єра, «їх треба жорстко попередити».

Прем’єр сказав, що поруч з повноваженнями, які мають високопосадовці, завжди має бути відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Міністерство праці та соціальної політики рекомендувало урядові звільнити 5 голів обласних державних адміністрацій через зростання боргів із зарплати. За словами М.ПАПІЄВА, це стосується керівників Закарпатської (Олега ГАВАШІ - УНІАН), Івано-Франківської (Романа ТКАЧА - УНІАН), Кіровоградської (Вадима ЧЕРНИША - УНІАН), Миколаївської (Олександра САДИКОВА - УНІАН) та Харківської (Арсена АВАКОВА - УНІАН) облдержадміністрацій.