У Держдумі Росії кажуть, що Тимошенко виглядає смішно

У Держдумі РФ вважають, що політична стабільність прийде в Україну зі вступом на посаду нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Єдина Росія», про це сказав перший віце-спікер Держдуми Росії Олег МОРОЗОВ.

«Здається, настає кінець української смути. Чітке волевиявлення громадян, усі правові процедури дотримані, світова спільнота однозначно погодилася з результатами виборів. Ніхто не поставив їх під сумнів, окрім однієї людини, котра зараз, на мій погляд, у політичному сенсі виглядає смішно», - сказав О.МОРОЗОВ.

«Єдинороси» симпатизували Партії регіонів, яку очолює В.ЯНУКОВИЧ, оскільки вона є їхнім політичним партнером. Тому ми вітаємо вибір українського народу і вважаємо, що цей вибір дозволяє сподіватися на те, що в Україні створиться ситуація політичної стабільності, політичної передбаченості, і це відчують громадяни України», - додав О.МОРОЗОВ.