Російська делегація відклала свій відліт на прохання Януковича

15:58, 25 лютого 2010
Політика
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Президент полетить у Москву 5 березня

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує 5 березня відвідати Росію.

«Ми домовилися з Президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим про це», – сказав В.ЯНУКОВИЧ на зустрічі з головою Державної Думи Російської Федерації Борисом ГРИЗЛОВИМ і главою Адміністрації Президента Росії Сергієм НАРИШКІНИМ, повідомляє прес-служба Президента України.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, “головна мета цього візиту – значно активізувати відносини з Росією, особливо в економічній сфері”.

Прес-служба глави держави також зазначає, що на прохання В.ЯНУКОВИЧА російська делегація відклала в четвер свій відліт і залишилася в Україні для проведення додаткових зустрічей.

Раніше, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що на наступному тижні він планує відвідати Брюссель.

 

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