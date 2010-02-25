Російська делегація відклала свій відліт на прохання Януковича
Президент полетить у Москву 5 березня
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує 5 березня відвідати Росію.
«Ми домовилися з Президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим про це», – сказав В.ЯНУКОВИЧ на зустрічі з головою Державної Думи Російської Федерації Борисом ГРИЗЛОВИМ і главою Адміністрації Президента Росії Сергієм НАРИШКІНИМ, повідомляє прес-служба Президента України.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, “головна мета цього візиту – значно активізувати відносини з Росією, особливо в економічній сфері”.
Прес-служба глави держави також зазначає, що на прохання В.ЯНУКОВИЧА російська делегація відклала в четвер свій відліт і залишилася в Україні для проведення додаткових зустрічей.
Раніше, В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що на наступному тижні він планує відвідати Брюссель.