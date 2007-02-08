Рудьковський судиться з “Дзеркалом тижня”

Головне управління державної служби завершило службове розслідування щодо міністра транспорту і зв`язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО і не виявило в діях міністра ніяких порушень службової дисципліни. Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку.

«Державна служба завершила розслідування даного питання і направила акт в Кабінет Міністрів України, - відзначив М.РУДЬКОВСЬКИЙ. – Те, про що стверджувалось у зверненні до Президента, щодо того, що я міг вийти за рамки своїх повноважень, не підтвердилося. До мене як до міністра жодних претензій немає».

Водночас міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ подав позов до Печерського районного суду міста Києва про захист честі, гідності і ділової репутації на тижневик «Дзеркало тижня» від 20 січня 2007 року. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку, позов подано «у зв`язку з розповсюдженням недостовірної інформації».

Згідно з повідомленням, М.РУДЬКОВСЬКИЙ переконаний, що скандал навколо приїзду представників туркменської опозиції був спрямований на дискредитацію його як міністра транспорту і викликаний його діями у сфері боротьби з корупцією і зупиненням незаконного відчуження державного майна.

Як повідомляв УНІАН, газета "Дзеркало тижня" 20 січня поінформувала про те, що нібито прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо міністра транспорту і зв`язку М.РУДЬКОВСЬКОГО через завдання шкоди національній безпеці України. Посилаючись на свої джерела, газета назвала причиною цього участь М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду до Києва в грудні минулого року представників туркменської опозиції – колишнього віце-прем`єра країни Худайберди ОРАЗОВА і екс-посла Туркменістану в Туреччині Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Видання відзначало, що ця ситуація могла призвести до погіршення відносин України і Туркменістану, зокрема в енергетичному секторі. МЗС Туркменістану розцінив приїзд опозиціонерів до Києва як недружній крок з боку України. Представники туркменської влади також стверджували, що ці особи перебувають у міжнародному розшуку.

22 січня прес-служба Кабінету Міністрів повідомила, що службове розслідування щодо участі М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду до України представників туркменської опозиції доручив провести прем`єр-міністр. За даними прес-служби, відповідне доручення дано у відповідь на листа Президента України від 28 грудня 2006 року, в якому йдеться про участь М.РУДЬКОВСЬКОГО в організації приїзду до України в грудні минулого року представників туркменської опозиції – колишнього віце-прем`єра країни Худайберди ОРАЗОВА і екс-посла Туркменістану в Туреччині Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

23 січня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що не бачить підстав для звільнення М.РУДЬКОВСЬКОГО.