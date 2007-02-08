Коаліція тягне з Огризком і Королем

«Йде політичне затягування» представниками антикризової коаліції розгляду кандидатур Володимира ОГРИЗКА та Віктора КОРОЛЯ, висунутих Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ на посади, відповідно, міністра закордонних справ та голови СБУ.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив представник Президента України у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ.

Він вважає, що «кризовики ще не прийняли остаточного рішення чи підтримувати ці кандидатури». За словами Р.ЗВАРИЧА, тому вони шукають різні форми «для того, щоб пояснити відсутність своїх дій» з цього питання.

На запитання, чи не відтягується час із тим, щоб вести “політичні торги” з Президентом, Р.ЗВАРИЧ відповів, що «ніколи не буде Президент України вести будь-яких політичних торгів».

Крім того, Р.ЗВАРИЧ вважає надуманими заяви представників антикризової коаліції, що питання про призначення міністра закордонних справ та голови СБУ не розглядається через відсутність супровідних документів. За його словами, ні в Конституції України, ні в законах України немає вимог до Президента України щодо оформлення ним подання до парламенту щодо цих кандидатур.

У Конституції, зазначив Р.ЗВАРИЧ, йдеться лише про те, що Президент вносить подання. На його думку, недоречним є посилання деяких народних депутатів на ті супровідні документи, які мають бути до подання.

Р.ЗВАРИЧ також наголосив, що регламент ВР «поширюється виключно на народних депутатів України, і не поширюється на Президента України». Водночас він зазначив, що вчора о 10.45 Секретаріат Президента України направив до ВР супровідні документи щодо кандидатури В.ОГРИЗКА, а в другій половині дня - супровідні документи щодо кандидатури В.КОРОЛЯ.

Р.ЗВАРИЧ додав, що це було зроблено для того, щоб допомогти парламенту більш ґрунтовно розглянути питання про призначення даних кандидатур.