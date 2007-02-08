Ющенко домовився з Меркель про Януковича і Мороза

Восени в Києві відбудеться саміт Україна-ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ у ході зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

А.МЕРКЕЛЬ зазначила, що цей саміт відбудеться під час головування Португалії в Європейському Союзі.

Ангела МЕРКЕЛЬ також повідомила, що відвідає Київ з офіційним візитом восени цього року. В той же час вона не уточнила, чи відбуватиметься цей візит в рамках саміту Україна-ЄС.

У свою чергу Президент України В.ЮЩЕНКО висловив задоволення, що сьогодні в ході зустрічі вдалось визначити календар двосторонніх зустрічей.

Зокрема, за його словами, найближчим часом в Німеччині з візитами побувають прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, а також міністр економіки Володимир МАКУХА.

Фото з офіційного сайту Президента