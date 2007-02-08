Наша Україна заблокувала трибуну та президію ВР

Фракція “Наша Україна” блокує парламентську трибуну та президію Верховної Ради, вимагаючи зняти з розгляду питання про звільнення з посади судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Володимира МОНИЧА.

Сьогодні на порядку денному ВРУ є питання про обрання та звільнення суддів.

Як повідомив журналістам прес-секретар лідера фракції “Наша Україна” В’ячеслава КИРИЛЕНКА Олександр БАБАК, серед суддів, яких рекомендовано звільнити з посади, є і суддя В.МОНИЧ.

Фракція «Наша Україна» вважає «політичною розправою» над суддею Мукачівського міськрайонного суду Володимиром МОНИЧЕМ внесення сьогодні питання про його звільнення з посади на розгляд парламенту.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що у зв’язку з цим фракція і блокує трибуну та президію парламенту.

За його словами, це питання сьогодні винесено на розгляд парламенту без його розгляду у профільному комітеті.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня суддя Мукачівського міськрайонного суду В.МОНИЧ виніс ухвалу про забезпечення позову народного депутата І.КРІЛЯ, відповідно до якої було заборонено голові ВР підписувати Закон України „Про Кабінет Міністрів України”, прийнятий на засіданні парламенту 12 січня 2007 року. Крім того, Верховній Раді України, її апарату, управління та службам, посадовим і службовим особам, будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам, у том числі органам державної влади та місцевого самоврядування, було заборонено подавати для опублікування зазначений закон, а редакціям газет „Голос України”, „Урядовий кур‘єр”, редакціям друкованих видань „Офіційний вісник України”, „Відомості Верховної Ради України”, будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам, в тому числі органам державної влади та місцевого самоврядування, було заборонено опубліковувати Закон України, прийнятий Верховною Радою на засідання 12 січня.

7 лютого Вища рада юстиції ухвалила рішення про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення за порушення присяги судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області В.МОНИЧА.