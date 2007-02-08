Меркель пообіцяла Ющенку маяк і спрощені візи

Ангела МЕРКЕЛЬ та Віктор ЮЩЕНКО

Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ переконана, що в новій поглибленій угоді між Україною і ЄС буде поданий сигнал щодо подальшого членства України в Євросоюзі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів щодо європейських перспектив України, А.МЕРКЕЛЬ зазначила, що сьогодні під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ йшлося про перші кроки, зокрема, укладення поглибленої угоди про співпрацю між Україною та ЄС.

Крім того, вона нагадала, що нещодавно в Києві відбувалась зустріч трійка ЄС –Україна на рівні міністрів закордонних справ, і висловила сподівання, що те, що “ми здійснюємо і втілимо в життя сприятиме нашому зближенню”.

А.МЕРКЕЛЬ також додала, що сьогодні в ході зустрічі В.ЮЩЕНКО сказав, що Україна чекає на маяк, який би вказував їй на подальший шлях. «Я думаю, що такий маяк буде побудований, і він символізуватиме для України Європейський Союз», - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

Президент України, в свою чергу, сказав, що Україна не сумнівається в тому, що буде членом ЄС, але наша держава розуміє, що ці цілі не є миттєвими. «Потрібен час для того, щоб ми сформували основи дорожньої карти в цьому процесі», - сказав Президент. З іншого боку, вважає В.ЮЩЕНКО, необхідно поважати почуття європейців, розуміючи поточну ситуацію в ЄС (з прийняттям нових членів – УНІАН).

Президент України висловив переконання, що “у нас є зараз хороша нагода акцентувати увагу на процесах інтенсифікації наших відносин, починаючи наші переговори з ЄС”. На думку В.ЮЩЕНКА, “у нас є можливість ще до осені, ще до саміту добре провести дискусію відносно багатьох речей інтеграції”. “Переконаний, що цей час ми використаємо конструктивно», - наголосив він.

Агела МЕРКЕЛЬ заявила, що Німеччина сприятиме створенню зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

За її словами, Україна сьогодні є надійним партнером для Європейського Союзу. Зокрема, вона підкреслила, що відчуває готовність України виконувати зобов’язання щодо транзиту і постачання енергоносіїв.

«Це є питання надійності і довіри. Я хочу сказати, що Президент України це дуже серйозно сприймає, він докладатиме зусиль, щоб все це виконувалось», - сказала канцлер. Вона також наголосила на необхідності створення передумов для запровадження зони вільної торгівлі. «І з боку Німеччини ми будемо сприяти цьому», - додала вона.

Водночас, А.МЕРКЕЛЬ зауважила, що з початку необхідно починати з простіших речей, зокрема, з питань спрощення візового режиму для України, культурного обміну, обміну технологіями тощо. «Тобто ми розпочнемо з простих речей, з практичних справ, починаючи з віз, а потім дійдемо до питання зони вільної торгівлі», - наголосила вона.

Крім того, розповідаючи про зустріч з главою Української держави, А.МЕРКЕЛЬ наголосила, що Україна і Німеччина мають тісні і сповнені довіри відносини. Вона висловила підтримку з боку Німеччини реформаторському курсу України.

«Ми довідались, що в Україні розвиваються демократичні реформи і це не завжди просто», - сказала А.МЕРКЕЛЬ. Вона висловилась за активізацію економічних відносин, культурних відносин. Вона висловила зацікавленість в довірливих відносинах в енергетичній сфері, в тому числі і з ЄС, Росією і Німеччиною.

Як керівник головуючої в ЄС держави А.МЕРКЕЛЬ повідомила, що Євросоюз хоче укласти з Україною поглиблену угоду про партнерство і співробітництво. «Це буде вираженням наших з Україною відносин і ми хочемо посилити і зміцнити наші відносини», - сказала вона.

Вона також привітала те, що українська економіка розвивається позитивно, зауваживши, що про це свідчать статистичні дані. Вона вважає, що це сприятиме процесу демократизації.

В свою чергу В.ЮЩЕНКО сказав, що сьогодні в ході зустрічі вони обговорили ключові питання двосторонніх відносин. Важливим для нас є те, що ми узгодили політичний календар на 2007 рік щодо двосторонніх візитів», - сказав В.ЮЩЕНКО.