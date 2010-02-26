УНП пропонує молитися в Почаївській Лаврі по черзі

Українська народна партія пропонує запровадити в Почаївській Лаврі почергові богослужіння представників різних релігійних конфесій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

«Духовні святині та культурні пам’ятки мають належати українському народу та державі, - в тому числі, Почаївська та Києво-Печерська Лаври. Нині їх юридична, господарська та церковна діяльність контролюється юридичною особою іншої держави – Російською православною церквою», - заявила керівник Тернопільської обласної організації Української народної партії Лариса РИМАР, коментуючи звернення намісника Почаївської лаври, архієпископа Української православної церкви Московського патріархату Володимира (МОРОЗА) в прокуратуру Тернопільської області з проханням опротестувати рішення Тернопільської облради про повернення Почаївської Лаври в державну власність.

«Щоб забезпечити рівні права всіх громадян щодо свободи віросповідання, - в тому числі, й вірних РПЦ-УПЦ (МП), - необхідно встановити почергові Богослужіння цих конфесій в усіх релігійних святинях України”, - вважає Л.РИМАР. На її думку, «почати цей процес необхідно саме з Почаївської лаври, адже поряд з нею мешкають люди різних релігійних конфесій».