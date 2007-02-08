Ющенко просить Європу не робити трагедію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що європейцям не слід шукати у внутрішньополітичних процесах в Україні чогось трагічного. Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, говорячи про політичну ситуацію в Україні, В.ЮЩЕНКО наголосив, що в цих процесах немає нічого трагічного, “іде українська хода шляхом демократії, формуються політичні, структурні інституції, формуються традиції національного діалогу, партійних порозумінь». При цьому він додав, що це не так легко для країни, в якій раніше була диктатура.

В.ЮЩЕНКО також сказав, що вважає конструктивними процеси, які відбуваються між Президентом і парламентом, Президентом і прем’єр-міністром. «Я хотів би, щоб Захід, Німеччина почули, побачили реалії нової структури системи влади в Україні, нові політичні відносини, і не перебільшували і не формували якусь трагедію, яка не відповідає реальним речам», - наголосив В.ЮЩЕНКО.