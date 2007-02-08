Уповноваженим з прав людини обрали Карпачову

Ніну КАРПАЧОВУ обрано Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 253 народні депутати.

Як повідомив журналістам член лічильної комісії Євген ФІЛІНДАШ, за Євгена ЗАХАРОВА проголосувало 152 народні депутати.

Як відомо для позитивного голосування необхідно 226 голосів.

Голосування відбувалося в таємному режимі бюлетенями.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада 2006 р. парламент припинив повноваження Н.КАРПАЧОВОЇ як Уповноваженого ВР з прав людини у зв’язку з її обранням народним депутатом. Згідно з чинним законодавством, кандидатури на цю посаду мають бути подані у 20-денний термін. Н.КАРПАЧОВА обіймала посаду Уповноваженого ВР з прав людини з 1998 року.

14 грудня фракція “Наша Україна” на засіданні підтримала пропозицію президії партії щодо кандидатури відомого правозахисника, керівника Української Гельсінської спілки з прав людини Євгена ЗАХАРОВА на посаду Уповноваженого ВР.

15 грудня голова ВР Олександр МОРОЗ вніс у парламент кандидатуру Н.КАРПАЧОВОЇ на посаду Уповноваженого ВР з прав людини.

Довідка УНІАН. Н.КАРПАЧОВА народилась 12 серпня 1957 року у Молдові. Закінчила юридичний факультет Київського університету ім. Т.Шевченка і Академії суспільних наук у Москві.

Н.КАРПАЧОВА – кандидат юридичних наук, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, заслужений юрист України.

Обиралась народним депутатом України другого скликання. З квітня 1998 р. по листопад 2006 р. - Уповноважений ВР України з прав людини.