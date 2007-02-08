Пояснення Мороза задовольнило Нашу Україну

Фракція «Наша Україна» розблокувала роботу Верховної Ради України.

Блокування трибуни президії парламенту було пов’язано з тим, що «Наша Україна» виступала проти розгляду питання щодо звільнення з посади судді Мукачівського міськрайонного суду Володимира МОНИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, розблокування трибуни і президії відбулося після того як голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ повідомив, що питання про звільнення цього судді сьогодні не буде розглядатися ВР.

Голова ВР зазначив, що під час перерви в нього відбулась розмова з цього приводу з першим заступником голови комітету з питань правосуддя Миколою ОНІЩУКОМ. За словами О.МОРОЗА, М.ОНІЩУК наголосив, що це питання з початку має розглянути комітет, і при цьому повинен був присутній сам суддя.

В той же час О.МОРОЗ зазначив, що за словами М.ОНІЩУКА, суддя В.МОНИЧ поки що не запрошувався на засідання комітету. Голова ВР відзначив, що питання про звільнення В.МОНИЧА в сесійній залі буде розглядатись тільки після того, як пройде всі необхідні процедури в комітеті.

Таке пояснення спікера задовольнило представників «Нашої України» і вони розблокували роботу парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня суддя Мукачівського міськрайонного суду В.МОНИЧ виніс ухвалу про забезпечення позову народного депутата І.КРІЛЯ, відповідно до якої було заборонено голові ВР підписувати Закон України „Про Кабінет Міністрів України”, прийнятий на засіданні парламенту 12 січня 2007 року. Крім того, Верховній Раді України, її апарату, управління та службам, посадовим і службовим особам, будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам, у том числі органам державної влади та місцевого самоврядування, було заборонено подавати для опублікування зазначений закон, а редакціям газет „Голос України”, „Урядовий кур‘єр”, редакціям друкованих видань „Офіційний вісник України”, „Відомості Верховної Ради України”, будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам, в тому числі органам державної влади та місцевого самоврядування, було заборонено опубліковувати Закон України, прийнятий Верховною Радою на засідання 12 січня.

7 лютого Вища рада юстиції ухвалила рішення про внесення подання до Верховної Ради України про звільнення за порушення присяги судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області В.МОНИЧА.