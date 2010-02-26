Місце Януковича у Верховній Раді зайняла жінка

Центральна виборча комісія визнала обраною і зареєструвала народного депутата України Тамару ЄГОРЕНКО.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, таке рішення було ухвалене сьогодні засіданні ЦВК, яке провів голова Центрвиборкому Володимир ШАПОВАЛ.

Відповідно до вимог законодавства, ЦВК визнала обраною та зареєструвала народного депутата України Тамару Василівну ЄГОРЕНКО, обрану на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року, 1949 року народження, освіта вища, народного депутата України V скликання, проживає в місті Донецьку, члена Партії регіонів, включену до виборчого списку Партії регіонів під № 179.

Крім того, Комісія затвердила рішення окружних виборчих комісій трьох територіальних виборчих округів з виборів Президента України щодо виконання повноважень членів цих комісій з оплатою їх праці у виборчих комісіях.

У зв’язку з виявленням випадків кратного включення виборця до Державного реєстру виборців ЦВК доручила 708 органам ведення Держреєстру знищити 21 тис. 414 зайвих записів.

Крім того, з метою уникнення дублювань даних щодо виборців та унеможливлення кратних включень виборців до Держреєстру Центрвиборчком встановив, що при поданні до 5 березня 2010 року відомостей про виборців у порядку періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців не подаються відомості, які надавалися органам ведення Держреєстру виборців за грудень 2009 року та за період з 1 до 20 січня 2010 року включно.