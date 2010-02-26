Янукович попросив Литвина організувати переговори щодо коаліції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав активізувати переговори щодо створення нової коаліції.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ.

«Я Вас запросив поговорити про ситуацію у парламенті», – сказав В.ЯНУКОВИЧ на початку зустрічі.

Президент наголосив на потребі негайно створити дієву коаліцію та ефективний уряд. «Я хочу про це переговорити з Вами як головою Верховної Ради і лідером впливової фракції», –звернувся Президент до спікера.

В.ЯНУКОВИЧ критично оцінив відсутність державного бюджету на 2010 рік. «Тому управління фінансами та економікою відбувається у ручному режимі», – зауважив глава держави.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, з понеділка, 1 березня, повинен активізуватися переговорний процес у парламенті з формування коаліції. Він закликав В.ЛИТВИНА виступити організатором таких перемовин. У відповідь голова Верховної Ради сказав, що «свідомий того, що це треба зробити».

Спікер парламенту підкреслив, що «коаліції де-факто немає». За його словами, доказом цього є те, що з понад 2 тисяч нормативно-правових актів, ухвалених у Верховній Раді, лише 130 було прийнято силами коаліції. «Якщо є коаліція у Верховній Раді, то повинен бути бюджет», – сказав В.ЛИТВИН і додав, що у парламенті також має працювати опозиція.