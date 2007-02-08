ВР призначила віце-прем’єра з питань агропрому

Віктора СЛАУТУ призначено на посаду віце-прем’єр-міністра України з питань агропромислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 251 народний депутат з 444 зареєстрованих у залі

Голова ВР нагадав В.СЛАУТІ, що він тепер має скласти достроково повноваження народного депутатів України.

Як повідомляв УНІАН, В.СЛАУТА є народним депутатом України. Він пройшов до парламенту за списком Партії регіонів України під №86.

У 2004 р. В.СЛАУТА обіймав посаду міністра аграрної політики України в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.