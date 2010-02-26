Литвин прикинув, що Януковичу найменше потрібен розпуск ВР

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не підпише указ про розпуск парламенту.

Таку думку він висловив в інтерв`ю газеті «Факты и комментарии» від 26 лютого.

«Думаю, що такого указу не буде. Сьогодні в дострокових парламентських виборах зацікавлені лише чотири людини - Юлія ТИМОШЕНКО, Віктор ЮЩЕНКО, Сергій ТІГІПКО і Арсеній ЯЦЕНЮК», - сказав спікер.

Водночас В.ЛИТВИН не виключив, що В.ЯНУКОВИЧ може зважитися на розпуск парламенту. «Але які будуть наслідки такої "рішучості"? Давайте підрахуємо», - сказав він.

За словами голови ВР, за нинішньої пропорційної виборчої системи із закритими списками кандидатів у депутати до Верховної Ради «могутньо заходить Юлія ТИМОШЕНКО. Гадаю, в межах п`яти-шести відсотків голосів виборців набере можливий блок Віктора ЮЩЕНКА, близько десяти відсотків - блок Сергія ТІГІПКА, до п`яти відсотків - політична сила Арсенія ЯЦЕНЮКА. Будуть представлені у Верховній Раді також комуністи і Блок Литвина».

При цьому він висловив упевненість, що його політична сила буде представлена і в наступному парламенті.

«А ще я впевнений в тому, що фракція Партії регіонів у разі проведення дострокових парламентських виборів зменшиться рівно в два рази. І що одержить Президент ЯНУКОВИЧ? Прем`єр-міністра, думкою про якого у нього навіть не поцікавляться. А повноважень у глави держави сьогодні, як відомо, не так вже багато. Тому, на мій погляд, менше за все в дострокових парламентських виборах зацікавлений саме Віктор ЯНУКОВИЧ», - вважає спікер.

Як сказав В.ЛИТВИН, він погодиться на дострокову кампанію лише за умови ухвалення нового закону про вибори. При цьому він зазначив, що є прихильником мажоритарної системи, але як компроміс не виключає введення відкритих списків.

Кажучи про можливість переформатування коаліції, В.ЛИТВИН розповів, що переговори ведуться, «всіх зі всіма. Ніхто не хоче програти. До того ж, у багатьох політиків бажання йти на чергові дострокові вибори немає. Отже, коаліція буде».

Прогнозуючи, яким фракціям вдасться сформувати нову більшість, спікер висловив думку, що, як не парадоксально це звучить, але перший варіант - коаліція у складі Партії регіонів і БЮТ. «Правда, представники обох команд під час виборів наговорили один одному дуже багато безстороннього, і спогади про це ще дуже свіжі. Але з часом, як відомо, все забувається... Другий варіант - більшість у складі Партії регіонів і НУ-НС. Третій - фракція КПУ, "регіонали", Блок Литвина і частина "Нашої України", - сказав він.

«Звичайно, є ще один варіант: залишити у Верховній Раді все як є, вдаючи при цьому, що коаліція існує і навіть іноді працює. Але в цьому разі бойові дії між БЮТ і Партією регіонів продовжаться. А значить, про ефективну, конструктивну роботу влади не може бути й мови», - додав В.ЛИТВИН.