Богатирьова переконана, що дострокові вибори на користь опозиції не підуть

Координатор парламентської більшості, керівник фракції Партії регіонів у парламенті Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що в Україні відсутні юридичні і конституційні підстави для проведення дострокових виборів.

Про це Р.БОГАТИРЬОВА заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

На її думку, дострокових виборів не буде, оскільки для цього немає юридичних і конституційних підстав. «Нові вибори, які хотілося б провести опозиції, абсолютно не змінять ситуацію на користь опозиційних сил. Це буде зайва витрата грошей», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Лідер фракції підкреслила, що в Україні також не існує об`єктивних і суб`єктивних підстав для ліквідації інституту Президента.

На її думку, парламентсько-урядова коаліція приймала закон про Кабінет Міністрів прозоро і відкрито. «Неприйняття закону свідомо блокувалося раніше. Не уточнюватиму, хто був зацікавлений у тому, щоб тримати уряд на короткій мотузці. Говорять, що сьогодні є спірні моменти в цьому законі. Мені здається, що їх не було б, якби Президент прислухався до моєї ініціативи розглядати два закони одночасно – закон про Кабінет Міністрів і закон про Президента», – пояснила вона.

Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що в цій ситуації Президент України Віктор ЮЩЕНКО став заручником існуючої конфліктної ситуації і нечесної гри, яка відбувається в його оточенні. На її думку, це відбувається тому, що, можливо, комусь вигідно «постійно ловити українських жаб в каламутній воді постійних протистоянь».

Як вважає Р.БОГАТИРЬОВА, конфлікт навколо закону про Кабінет Міністрів ще не вичерпано. За її словами, «у нас залишається одна можливість – дочекатися рішення Конституційного суду і далі вести діалог, як усередині парламентської фракції і парламентських комітетів, так і між різними гілками влади». Р.БОГАТИРЬОВА висловила упевненість, що Конституційний суд прискорить винесення свого вердикту».