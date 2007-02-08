Томенка обрали заступником Мороза (оновлено)

Народний депутат України Микола ТОМЕНКО обраний заступником голови Верховної Ради України.

Зокрема, як повідомив голова лічильної комісії парламенту Ярослав СУХИЙ, за обрання М.ТОМЕНКА віце-спікером парламенту під час таємного голосування проголосувало 340 народних депутатів, проти – 65 парламентаріїв.

Я.СУХИЙ також зазначив, що бюлетені для голосування взяли 414 народних депутатів. При цьому 9 бюлетенів були визнані комісією недійсними.

Після оголошення результатів голосування заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вручив М.ТОМЕНКУ від фракції величезний букет білих троянд.

Крім того, голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ одразу ж запропонував М.ТОМЕНКУ зайняти його робоче місце в президії.

Довідка УНІАН. М.ТОМЕНКО народився 11 грудня 1964 року на Черкащині. Закінчив історичний факультет Київського університету ім.Тараса Шевченка.

М.ТОМЕНКО – кандидат історичних наук, директор Інституту політики. Член ВО "Батьківщина" з грудня 2005 р.; заступник голови фракції Блоку Юлії Тимошенко.

З лютого по вересень 2005 р. обіймав посаду віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань.