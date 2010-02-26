Герман: справи про вбивство Гонгадзе і отруєння Ющенка канули в Лету

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН сумнівається в розкритті вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Таку думку Г.ГЕРМАН висловила в інтерв`ю російській газеті "Известия".

"Думаю, ця справа канула в Лету, і ми так і не дізнаємося правди. Мабуть, там такі складні повороти були, що нинішній владі стало невигідно, щоб люди про них дізналися", - сказала Г.ГЕРМАН.

Заступник глави Адміністрації Президента також сумнівається в тому, що буде встановлена правда про отруєння колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня 2009 р. в селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано. Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

28 липня 2009 року в Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативна група знайшла «фрагменти черепа, які можуть належати Г.Гонгадзе». Водночас в Генпрокуратурі зазначили, що останки черепа пошкоджені. Також у Генпрокуратурі з посиланням на попередній висновок експертів повідомили, що «на сьогоднішній день знайдено фрагмент, за яким можна ідентифікувати череп».

Під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

29 січня 2010 року заступник генпрокурора Микола ГОЛОМША заявив, що Генпрокуратура завершить розслідування кримінальної справи про отруєння В.ЮЩЕНКА незалежно від того залишиться чи не залишиться він Президентом.