Ющенко запевняє, що волі у нього вистачить

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає можливості проведення референдуму з питань конституційної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив на зустрічі з представниками політичних і ділових кіл Німеччини.

Президент України висловив сподівання, що найближчим часом буде сформована національна конституційна комісія, яка напрацює поправки і доповнення до Конституції і внесе їх до парламенту.

«Сьогодні ця тема дуже близька до вирішення, бо всі розуміють, що це є системна проблема і її не можна вирішувати через призму персональних стосунків», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент вважає, що до роботи в комісії мають бути залучені політичні сили, громадські об’єднання, органи виконавчої влади.

Водночас В.ЮЩЕНКО зауважив: «Потрібен референдум – буде референдум». Він наголосив, що формування української системи влади має відбуватись максимально прозоро і публічно.

Крім того, наголосив В.ЮЩЕНКО, Президент ніколи не стане джерелом дестабілізації ситуації в державі, тому його метою є запросити «всі державні інституції влади до круглого столу і вести національний діалог».

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що він особисто розуміє те, що лише стабільна політична ситуація в країні сприятиме розвитку економіки. «Я розумію роль політичної стабільності у цьому процесі (у розвитку економіки –УНІАН), і тому в мене вистачить волі, щоб такий діалог вести, організовувати, забезпечувати достатній національний компроміс», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО завершив программу перебування у Берліні і відбув до Мюнхена.