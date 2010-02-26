Регіонали хочуть примусити уряд звітувати про використання коштів

Народний депутат України Володимир ЯЦУБА (фракція Партії регіонів) вніс на розгляд парламенту проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

Даним законопроектом передбачено підготовку звітів про діяльність та використання коштів Кабінетом Міністрів України (окремими членами уряду), який склав повноваження або перебуває у відставці. Ним визначається загальний порядок підготовки урядом звіту про свою діяльність, використання коштів, в тому державного бюджету, позик, інших одержаних Кабміном коштів за весь період його повноважень.

Визначається також порядок підготовки такого звіту звільненим з посади членом уряду за весь період його повноважень.

Законопроекті також передбачається експертна оцінка таких звітів Рахунковою палатою та Національним банком України, їх оприлюднення.

Проект закону розміщений на офіційному сайті Верховної Ради України.