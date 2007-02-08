Черномирдін вважає, що Путіну легше, ніж Ющенку

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН не знає, чи відбудеться зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Президента Росії Володимира ПУТІНА в Німеччині.

Про це посол сказав журналістам на прес-конференції.

Відповідаючи на питання, чи відомо йому про плани В.ПУТІНА щодо зустрічі з Президентом України під час його візиту до Німеччини, В.ЧЕРНОМИРДІН сказав, що «Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО) говорив мені, що хоче зустрітися». При цьому В.ЧЕРНОМИРДІН додав, що недавно чув інформацію від помічників Президента України про те, що така зустріч в його програмі не запланована.

Відповідаючи на питання журналістів, чи хоче В.ПУТІН зустрітися з В.ЮЩЕНКОМ, В.ЧЕРНОМИРДІН швидко відповів: «У нього все простіше. Якщо треба – то зустрінеться». «Йому (ПУТИНУ) не треба нікого питати, ні з ким радитись», - додав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Як повідомляв УНІАН, учора на брифінгу для преси глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА повідомив, що в суботу, 10 лютого, Президент візьме участь у Мюнхенській конференції з питань політики і безпеки. Планується виступ Президента на цьому заході. В.БАЛОГА відзначив, що в цій конференції планується участь Президента РФ В.ПУТІНА і канцлера Німеччини А.МЕРКЕЛЬ.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи планується зустріч з В.ПУТІНИМ у Мюнхені, В.БАЛОГА відзначив, що така зустріч не запланована.